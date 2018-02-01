السعودية والإمارات تؤكدان وحدة هدفهما في عدن.. وحكومة هادي تشكر المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الخميس، أن الوضع مستقر في عدن حيث التزمت الأطراف بدعوة التحالف إلى إيقاف جميع الاشتباكات من أجل التركيز على استعادة الشرعية ومواجهة الحوثيين.

واجتمع وفد من التحالف العربي مع كافة الأطراف في عدن، الخميس، بحسب بيان للتحالف، الذي أكد أن "الهدف الآن هو ضمان أمن واستقرار اليمن وتجنب كافة أشكال الفوضى وحل كل الخلافات بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني والحفاظ على كيان الدولة اليمنية". ودعا التحالف الأطراف اليمنية إلى "التعامل بحكمة وروية والتركيز على الهدف الرئيسي وهو دحر الميلشيات الحوثية التابعة لإيران". وأكد البيان أن

وقال اللواء السعودي محمد بن سعيد المغيدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع اللواء الإماراتي محمد مطر الخبيلي، في عدن، إن "السعودية والإمارات هدفهما واحد ورؤيتهما مشتركة وليس لديهما أطماع سوى أن يكون يمن العروبة آمنا ومستقرا وقادرا على التنمية والازدهار".

من جانبه، قال اللواء الإماراتي محمد مطر الخبيلي إن "السعودية والإمارات تقفان إلى جانب الشعب اليمني وتقودان جهود المصالحة بين الأطراف اليمنية إيمانا بأهمية أمن واستقرار اليمن والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي". وأضاف أن "مستقبل اليمن وأبنائه يجب أن يكون هدف الجميع من خلال تغليب المصلحة الوطنية وتجنب الانشغال بخلافات جانبية وضيقة عن الهدف الرئيسي".

في غضون ذلك، اعتبرت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن من وصفتهم بـ"المتمردين في عدن قاموا بمحاولة انقلابية لتعطيل عمل الحكومة الشرعية وتعطيل مهامها والقيام بإنشاء وتوجيه مليشيات عسكرية خارج إطار القيادة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية".

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إن "العاصمة المؤقتة عدن شهدت خلال الأيام الماضية محاولة انقلاب فاشلة على الحكومة الشرعية نفذتها مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي حيث قامت تلك المليشيا الانقلابية يوم الأحد الماضي بنشر قوات ودبابات ومدرعات في الأحياء السكنية الآمنة بمدينة عدن وهاجمت مؤسسات الدولة وحاولت التقدم للسيطرة على القصر الرئاسي في المعاشيق مما أسفر عن استشهاد عدد من أفراد الحماية الرئاسية وهم يؤدون واجبهم الأمني بالإضافة إلى مواطنين أبرياء"، وفقا لما نقلته وكالة "سبأ نيو" التابعة لنظام هادي.

وأضافت الخارجية اليمنية أن "ما قام به المتمردون يعد انتهاكا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وتهديدا لأمن المنطقة وخروجا عن الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف دعم الشرعية، ويقوض جهود إنهاء الانقلاب الحوثي ويخدم أجندات أخرى تتعارض مع وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وتضر بالمصلحة العليا للجمهورية اليمنية". وتابعت الوزارة بالقول إن "الجمهورية اليمنية عن تقديرها وشكرها للسعودية، التي كان لها الدور الأكبر في انسحاب المتمردين من المناطق التي انتشروا فيها وإنهاء التمرد وحقن دماء اليمنيين".