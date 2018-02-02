مسيح نجاد لـCNN: حملة خلع الحجاب بدأت من داخل إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت مسيح علي نجاد، الناشطة الإيرانية التي تقف وراء حملة "الأربعاء الأبيض" المناهضة لقانون فرض الحجاب على الإيرانيات، إن الحملة لم تبدأ بتحريض خارجي مثلما تدعي السلطات الإيرانية.

إيرانية تتظاهر دون حجاب تتحول إلى رمز لحركة "الأربعاء الأبيض" 0:53

وأضافت الناشطة الإيرانية، التي تقيم حاليا في الولايات المتحدة، في تصريحات لـCNN، أن "الحركة بدأت من داخل إيران، وليس لها علاقة بأي قوى خارجية". وتابعت بالقول إن "هذه الحملة مستمرة منذ سنوات، والإيرانيات يعانين من التجاهل منذ سنوات، ونحن فقط نوفر لهن منصة للتعبير".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، الخميس، عن اعتقال 29 امرأة، في العاصمة طهران، بسبب احتجاجهن ضد قانون فرض الحجاب. ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن شرطة طهران أن هذه الأفعال يحرض عليها أجانب ووصفت النساء المتظاهرات ضد الحجاب بـ"المخدوعات".

وجاءت أنباء الاعتقالات بعد أيام قليلة من إطلاق سراح الناشطة الإيرانية فيدا موهافيد، التي اعتقلتها الشرطة الإيرانية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعدما انتشر فيديو لها وهي تحتج في الشارع بخلع حجابها، وسط المظاهرات التي خرجت ضد النظام بسبب الأوضاع الاقتصادية. وانتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية العديد من الصور ومقاطع الفيديو لإيرانيات يتظاهرن بخلع حجابهن.