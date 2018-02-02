ماتيس يهدد نظام الأسد ويحذره من استخدام الأسلحة الكيماوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الجمعة، نظام الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى القصف الذي شنته الولايات المتحدة بـ59 صاروخ توماهوك على قاعدة الشعيرات العسكرية، في أبريل/ نيسان عام 2017، بعد اتهامها لنظام الأسد بقتل عشرات المدنيين السوريين في هجوم كيماوي على خان شيخون.

كل ما عليك معرفته عن غاز السارين والأسلحة الكيماوية 1:31

وقال ماتيس إنه يعتقد إن نظام الأسد استخدم غاز الكلور بشكل متكرر، مضيفا أن الولايات المتحدة "أكثر قلقا من احتمالية استخدام غاز السارين، ونبحث عن أدلة على استخدامه". وتابع ماتيس حديثه بالقول إن واشنطن تعتقد أن النظام السوري لم تلتزم باتفاق عام 2013 للتخلص من الأسلحة الكيماوية الذي توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة.

وأقر ماتيس بأن الولايات المتحدة لم تحصل بعد على دليل مباشر عن استخدام النظام السوري لغاز السارين، قائلا: " لا أملك الدليل، لكن ما أقوله هو أن جماعات أخرى على الأرض، ومنظمات غير حكومية ومقاتلين قالوا إن غاز السارين قد استخدم، لذلك فنحن نبحث عن أدلة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قالت، الخميس، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير إزاء تقرير جديد عن استخدام النظام السوري غاز الكلور لإرهاب المدنيين" في الغوطة الشرقية. وأضافت أن هذا التقرير هو الثالث خلال 30 يوما عن استخدام الغاز في الغوطة الشرقية.