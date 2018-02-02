شاهد.. حصريا كاميرا CNN من داخل عفرين
شاهد.. حصريا كاميرا CNN من داخل عفرين
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
2:55
تكشف شبكتنا عن الصور الحصرية الأولى من داخل منطقة عفرين السورية، والتي تشهد عمليات عسكرية تركية، تقول أنقرة إنها لاستهداف المنظمات الإرهابية في المنطقة.
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