شاهد.. حصريا كاميرا CNN من داخل عفرين

شاهد.. حصريا كاميرا CNN من داخل عفرين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ22 دقيقة.
الأكرادالجيش التركيالحرب السوريةتركياحزب العمال الكردستاني
2:55

تكشف شبكتنا عن الصور الحصرية الأولى من داخل منطقة عفرين السورية، والتي تشهد عمليات عسكرية تركية، تقول أنقرة إنها لاستهداف المنظمات الإرهابية في المنطقة.

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