المتحدثة باسم سفارة السعودية بأمريكا لـCNN: مدى صواريخ الحوثي يزداد مع الوقت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت فاطمة باعشن، المتحدثة باسم سفارة المملكة العربية السعودية في أمريكا، إن مدى الصواريخ الباليستية التي تطلقها جماعة الحوثي من اليمن وتستهدف المملكة، يزداد مع مرور الوقت، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أهداف للتحالف الذي تقوده بلادها في اليمن.

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جاء ذلك في مقابلة لباعشن مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN، حيث قالت: "هدف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يتمثل في أولا، توفير الدعم الإنساني الفوري للشعب اليمني، فالسعودية لها علاقات طويلة المدى مع اليمن وقدمت مساعدات لليمنيين سواء داخل المملكة وأيضا في اليمن، والمملكة العربية السعودية مهتمة بظروف اليمنيين حتى قبل بدء الصراع."

وتابعت قائلة: "النقطة الثانية، إيجاد حل سياسي طويل المدى والذي يقرره الشعب اليمني، فيمن مستقر أمر جيد لليمنيين وكذلك بالنسبة للسعودية والمنطقة، والنقطة الأخيرة، هو العلاقة بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران وطهران، والتي توجه تهديدا مباشرا ليس فقط للشعب اليمني كما رأينا بل أيضا للسعودية والمنطقة، هناك تسع صواريخ باليستية أطلقت على المملكة من اليمن، وأود أن ألفت هنا إلى أن مدى هذه الصواريخ أزداد عبر مرور الوقت، حيث رأينا صواريخ جنوبا في جازان ونجران ومع مرور الوقت استهدفت هذه الصواريخ البالستية العاصمة السعودية التي تقبع في وسط البلاد وحتى مكة حيث يوجد الملايين من الحجاج من حول العالم."

وأضافت: "في الحقيقة عمليات الإغاثة المكثفة لليمن لرفع معاناة اليمنيين هي عمليات مكلفة سواء على المدى القريب أو البعيد، نحن نتحدث عن أكثر من 3.5 مليار دولار من المساعدات والتي تذهب على شكل غذاء ووقود لأن ذلك يعتبر تحديا أيضا بالإضافة إلى الدواء وهي تأتي بصورة مباشرة لما تطلبته خطة الأمم المتحدة لإغاثة اليمن 2018.."