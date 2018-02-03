قرقاش: بناء الجسور أساسه الامتناع عن إضرار جيرانك وأوهام المؤتمرات لن يغير الحقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن أساس بناء الجسور هو بالإمتناع عن إلحاق الضرر بالجيران، لافتا إلى أن ما وصفه بـ"أوهام" المؤتمرات الصحفية ومراكز البحوث لن يغير الحقيقة.
جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "منطق المرتبك الغريب والأعوج يقول للقوى الكبرى اغصبوا جيراني الأكبر الذين تضرروا من سياساتي أن يصالحوني دون أن أغيّر توجهي أو أتغير."
وتابع قائلا: "أوهام المؤتمرات الصحفية وصدى مراكز البحوث وحلم الاتصال الهاتفي لن تغيّر من حقيقة أن بناء الجسور أساسه أن تمتنع عن إضرار جيرانك، لا أن تستمر في أذاك وتتوقع منهم الصفح."
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