وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع: الرأي العام الأمريكي يميز بين الصديق والعدو رغم الحملة الشرسة ضدنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال خالد العطية، وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، إن الرأي العام الأمريكي ليس كما يقال بأنه بسيط وسطحي، وذلك في إشارة إلى ردود الفعل حول الأزمة الخليجية التي تشهدها بلاده من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

جاء ذلك في مقابلة أجراها العطية مع قناة الجزيرة عقب الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري، حيث قال ردا على سؤال حول كيفية تطور الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالأزمة الخليجية: "رغم الحملة الشرسة على دولة قطر في الولايات المتحدة وجلب الرجل والخيل لتحطيم صورة قطر، إلا أننا في الحقيقة اكتشفنا شيئا مهما جدا، أن الرأي العام الأمريكي ليس كما يقال بأنه رأي عام سطحي وبسيط أو غير مؤثر."

وتابع قائلا: "وجدنا في الرأي العام الأمريكي ومؤسسات الفكر أنهم يستطيعون التمييز بين الصديق والعدو، ويستطيعون التمييز بين الصديق والصديق الذي يريد الإضرار بصديقه، ولديهم رؤية واضحة عن المنطقة ولمسنا تجاوبا كبيرا خاصة عندما تتحدث معهم بلغة الأرقام والحقائق."

وأعادت وزارة الدفاع القطرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نشر تغريدة لمجلة الطلائع التابعة لها، والتي تطرقت لأبرز ما قاله الوزير العطية التي تناول فيها بشكل عام العلاقات بين الدوحة وواشنطن.