روسيا: سقوط طائرة "سوخوي 25" في سوريا.. ومقتل طيارها في مواجهة مع "إرهابيين"

موسكو، روسيا (CNN)-- أكدت وزارة الدفاع الروسية سقوط إحدى طائرتها الحربية من طراز "سوخوي 25" في سوريا، السبت، بصاروخ مضاد للطائرات، ومقتل الطيار في مواجهة مع "إرهابيين"، بعدما تمكن من القفز من الطائرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الطائرة "تحطمت عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب". وأضافت أنه "حسب المعلومات الأولية، تم إسقاط الطائرة بصاروخ محمول على الكتف مضاد للطائرات"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطيار استطاع أن يقفز من الطائرة قبل تحطمها، وذلك في إحدى المناطق التي تقع تحت سيطرة "جبهة النصرة". وأضافت أن "الطيار قُتل أثناء مواجهة مع الإرهابيين". وتابعت بالقول إنها تعمل مع السلطات التركية لاستعادة جثة الطيار.

وكانت مصادر محلية سورية، من بينها مركز إدلب الإعلامي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، تحدثت عن إسقاط الطائرة الروسية في إدلب، ونشر مركز إدلب الإعلامي لقطات قال إنها لحطام الطائرة.

وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم قصف المنطقة التي تسيطر عليها جبهة النصرة والتي أطلق منها الصاروخ الذي أسقط الطائرة الحربية الروسية، بأسلحة دقيقة، وتم القضاء على 30 مسلحا من التنظيم".