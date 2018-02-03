مقتل 7 جنود أتراك في عملية عفرين.. وأردوغان: لم يبق إلا القليل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش التركي عن مقتل 7 جنود أتراك، السبت، في مواجهات مختلفة ضمن العملية التي تشنها القوات التركية باسم "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية.

وتستهدف القوات التركية مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، اللذين تعتبر تركيا أنهما امتداد لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية".

وقالت رئاسة أركان الجيش التركي، في بيان، إن "5 جنود أتراك استشهدوا جراء استهداف مسلحي تنظيمات (PYD) و(PKK) وداعش الإرهابية دبابة تركية في منطقة عفرين"، وأضافت أن الهجوم وقع في منطقة "شيخ خورز"، شمال شرق مدينة عفرين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وفي بيان آخر، قالت رئاسة الأركان التركية إن "جنديين استشهدا في إطار عملية غصن الزيتون"، موضحة أن أحدهما قُتل خلال اشتباكات في سوريا، بينما قُتل الجندي الآخر إثر قصف على المنطقة الحدودية التركية السورية بولاية كليس جنوبي تركيا.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "عملية "صن الزيتون قضت منذ انطلاقها (في 20 يناير كانون الثاني الماضي) وحتى اليوم الرابع عشر منها على 825 إرهابيا". وأضاف: ""قلنا لكم إن زعزعتم أمن شعبنا ستكون طائرات F16 فوق رؤوسكم، وستدمر مروحياتنا ومدفعيتنا ودباباتنا أوكاركم". وتابع بالقول: "بدأت السيطرة على الجبال هناك.. ونتقدم حاليا في عفرين.. لم يبق إلا القليل".