وزير خارجية تركيا: "حصار" قطر لا يخدم مصالح أي من دول المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن ما وصفه بـ"حصار" قطر في إشارة إلى مقاطعتها من قبل السعودية والإمارات والبحرين لا يخدم مصالح أي من دول المنطقة على حد تعبيره.

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وأعرب الوزير التركي وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مقابلة أجراها مع قناة الجزيرة، الجمعة، عن "ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على إدارة وحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ منتصف العام المنصرم،" حيث قال: "آمل أنهم (أطراف الأزمة) سيتجاوزون هذا الوضع في وقت قريب، وأثق بأن السعودية قادرة على إدارة وحل هذه الأزمة."

وأضاف جاويش أوغلو، قائلا: "إن القرار المطبق ضد قطر غير عادل، وإن تركيا أكدت ذلك أيضا منذ بداية الأزمة."

ويذكر أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين أعلنت مقاطعتها لقطر مطلع يونيو/ حزيران الماضي على خلفية اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول أخرى، وهو ما نفته الدوحة مرارا.