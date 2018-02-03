هذا ما نشره الوليد بن طلال بأول تغريدة منذ خروجه من "الرتز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، مساء الجمعة، عددا من الصور له في رحلة إلى "البر" مفندا بذلك شائعات تناقلها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع ووسائل إعلام، بأن تحركاته محدودة، رغم خروجه من فندق الرتز الذي احتجز فيه ضمن حملة لمكافحة الفساد بالسعودية إلى جانب مسؤولين سابقين ورجال أعمال.

الصور نشرها الوليد بن طلال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "مع إبني.. وإبنتي.. وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر."

ويذكر أن شركة المملكة القابضة أعلنت، الخميس، عن عودة الأمير السعودي الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، وذلك بعد إطلاق سراحه من الإيقاف.

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الجدير بالذكر أن ثروة الوليد بن طلال ارتفعت بقيمة مليار دولار، إثر إطلاق سراحه، السبت الماضي، بعد إيقافه حوالي 3 أشهر منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في فندق "ريتز كارلتون" الفخم في الرياض.