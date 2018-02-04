المتحدث باسم الجيش المصري لـCNN: إسرائيل لا تشارك بعمليات في سيناء ضد إرهابيين

القاهرة، مصر (CNN)-- نفى المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في تصريحات لـCNN، الأحد، صحة الأنباء التي ترددت عن أن الجيش الإسرائيلي يشن ضربات جوية ضد إرهابيين في سيناء، بموافقة السلطات المصرية.

وقال الرفاعي، في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، إن "الجيش المصري فقط هو من يحارب الإرهابيين في سيناء ولا صحة للخبر الخاص بأن إسرائيل تشارك بعمليات في سيناء ضد إرهابيين"، وذلك ردا على سؤال حول التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير، السبت، أن هناك تحالف سري بين إسرائيل ومصر لمواجهة المتطرفين في سيناء. وقالت إن "طائرات إسرائيلية غير معرفة، بعضها من دون طيار وبعضها مروحية وأخرى مقاتلة، شنت على مدى عامين متتاليين حملة جوية سرية اشتملت على تنفيذ ما يزيد عن 100 ضربة جوية داخل مصر، في كثير من الأحيان بمعدل أكثر من مرة في الأسبوع الواحد- وكل ذلك بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، قال فيها إن "جيش الدفاع الإسرائيلي هو أقوى جيش في الشرق الأوسط وجيد أن هكذا هو الأمر لأننا نواجه تحديات كثيرة، وبتواجدنا هنا نشكل الطرف الرئيسي في الشرق الأوسط الذي يصد تمدد الإسلام المتطرف الذي يقاد من قبل إيران وداعش اللذين يهددان أيضا جميع الأطراف الأخرى في العالم". وأضاف: "لا نتوجه إلى الحرب ولكن سنقوم بكل ما يلزم وأؤكد على ذلك، كل ما يلزم، من أجل الدفاع عن أنفسنا".

وكان نتنياهو صرح، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن التعاون مع الدول العربية وصل إلى "مرحلة غير مسبوقة" في تاريخ إسرائيل، ولكنه لم يبلغ مرحلة "الظهور علنا بعد". وأضاف: "بالرغم من عدم بلوغ التعاون بشتى الطرق والمستويات مرحلة الظهور علناً بعد، إلا أن الأمور الحاصلة بصورة غير معلنة أوسع نطاقاً إلى حد كبير من أي حقبة مضت على تاريخ دولة إسرائيل".