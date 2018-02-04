الملك عبدالله الثاني لـCNN: الفلسطينيون لا يشعرون أن أمريكا وسيط صادق بعملية السلام

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن الفلسطينيين لا يشعرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية وسيط صادق في عملية السلام، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للقدس عاصمة لإسرائيل.

شاهد.. احتجاج أعضاء عرب بالكنيست الإسرائيلي على كلمة بنس 0:45

جاء ذلك في مقابلة للملك عبدالله الثاني مع الزميل فريد زكريا لـCNN، حيث قال: "علينا النظر لهذا الامر، أحد أقسام عرض السلام كان القدس لإسرائيل فما الحافز هنا بالنسبة للفلسطينيين؟ نحن جميعا، ولا أقصد هنا فقط الناس في الشرق الأوسط بل أيضا زملائنا في أوروبا والغرب ينتظرون تقديم عرض السلام.."

وتابع قائلا: "العائق في الوقت الحالي هو شعور الإحباط الكبير لدى الفلسطينيين تجاه كون الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا صادقا."

ويذكر أن المقابلة كاملة ستبث الأحد على الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.