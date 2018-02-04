آلاف الأكراد يتظاهرون في عفرين ضد تركيا

1:18

تظاهر عشرات الآلاف من الأكراد في منطقة عفرين السورية، الاحد، احتجاجا على العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي ضد مقاتلين أكراد في عفرين، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفوا تركيا بأنها "دولة فاشية".