موسكو: 30 قتيلا بغارات روسية على موقع إسقاط "سو-25" بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن مقتل 30 عنصرا بـ"جبهة النصرة" في غارات نفذها الطيران الروسي على موقع إسقاط مقاتلة الـ"سو-25" بسوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء تاس الحكومية.

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ونقلت تاس بيان الدفاع الروسية والذي جاء فيه أنه و"عبر اعتراض اتصالات راديوية لجبهة النصرة، فإن أكثر من 30 عنصرا بالجبهة قتلوا،" لافتة إلى أن الغارات شنت باستخدام "أسلحة فائقة الدقة."

وأعلنت الوزارة الروسية في بيان سابق "سقوط إحدى طائرتها الحربية بصاروخ مضاد للطائرات، ومقتل الطيار في مواجهة مع إرهابيين، بعدما تمكن من القفز من الطائرة وأن الطائرة تحطمت عندما كانت تحلق فوق منطقة خفض التصعيد في إدلب."