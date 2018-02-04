تركيا: اعتقلنا "وزير إعلام" داعش بأنقرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات الأمنية في تركيا، الأحد، عن اعتقال من وصفته بـ"وزير إعلام" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وذكر تقرير الوكالة أن المعتقل يدعى عمر ياتاك، وأنه ألقى القبض عليه في العاصمة التركية، أنقرة، لافتة إلى "مديرية أمن أنقرة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بوجود ياتاك في أنقرة، وعلى إثرها شنّت وحدة مكافحة الإرهاب، عملية تمكنت خلالها من القبض عليه."

وذكر تقرير الوكالة أن ياتام "يشرف على إدارة المنابر الإعلامية لتنظيم داعش، وأنه يقف وراء العديد من العمليات الإرهابية في تركيا."