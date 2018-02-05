إيران: على تركيا وقف عملياتها واحترام سيادة سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن على تركيا وقف عملياتها في سوريا واحترام السيادة السورية، وذلك في إشارة إلى العمليات التي يقوم بها الجيش التركي في منطقة عفرين والتي أطلق عليها اسم عمليات "غصن الزيتون."

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "إن استمرار العمليات العسكرية من قبل تركيا سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار في سوريا، كما ان بعض الاخبار من دمشق تفيد بوقوع عمليات إرهابية جديدة."

وأضاف: "على الحكومة التركية مراجعة هذا الامر وأن تقوم بمتابعة كلما يتعلق بسوريا عبر عملية استنا."