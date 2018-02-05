إسرائيل تمهل المهاجرين غير الشرعيين 60 يوما للمغادرة
إسرئيل تمهل المهاجرين غير الشرعيين 60 يوما
الشرق الأوسط
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 فبراير/شباط 2018; 11:33 (GMT +0400).
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زادت إسرائيل الضغط مرة أخرى على طالبي اللجوء من أفريقيا داعية إياهم لمغادرة البلاد، وبعثت برسائل للمهاجرين غير الشرعيين.. تمهلهم 60 يوما للمغادرة طوعا قبل أن تبدأ عمليات الترحيل. يأخذنا مراسل شكبتنا أورن ليبرمان في جولة بشوارع إسرائيل للتعرف عن قرب على مشكلة هؤلاء المهاجرين.
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