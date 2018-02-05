دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، إن التحالف اعترض صاروخاً باليستياً فوق مدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة صباح الاثنين. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الصاروخ كان يحلق فوق منطقة سكنية في المدينة الواقعة في محافظة عسير، قبل أن يتم اعتراضه، مضيفة إن الصاروخ لم يسبب أي ضرر.
شاهد.. السعودية تعترض صاروخاً باليستياً للحوثيين فوق خميس مشيط
السعودية تعترض صاروخاً باليستياً للحوثيين
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و34 دقيقة.
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الصاروخ كان يحلق فوق منطقة سكنية في المدينة الواقعة في محافظة عسير، قبل أن يتم اعتراضه.
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