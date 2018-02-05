شتاء لبنان.. مقبرة ثلجية مفتوحة للفارين من سوريا

شتاء لبنان.. مقبرة ثلجية للفارين من سوريا

الحرب السورية
آخر تحديث يوم الاثنين, 05 فبراير/شباط 2018; 12:10 (GMT +0400).
لبنانسوريااللاجئون السوريون
2:57

هذا الوادي يعبره الكثير من السوريين الذين يحاولون الهرب إلى لبنان. وموتهم هنا يعبر لنا عن مدى يأسهم للوصول إلى بر الأمان. 

لبنانسوريااللاجئون السوريون