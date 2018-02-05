سفيرة أمريكا بـUN: لن ننسى السوريين ولن نتخلى عن مسؤولياتنا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن بلادها لن تنسى السوريين، ومؤكدة على أن أمريكا لن تتخلى عن مسؤولياتها بإلقاء اللوم على استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

جاء ذلك في كلمة لهايلي في جلسة لمجلس الأمن، حيث قالت إن هناك تقارير من بلدة سراقب حول "هجوم آخر بسلاح كيماوي، الأحد،" وتابعت قائلة: "آمل أن تتخذ روسيا الخطوات المناسبة لتبني هذا النص الذي يوحد المجلس بإدانة الهجمات الكيماوية."

ويشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قال في تصريحات الأسبوع الماضي إن "العالم شاهد كيف رددنا،" في إشارة إلى استخدام سابق للسلاح الكيماوي من قبل حكومة الأسد، عندما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات صاروخية ضد قاعدة عسكرية سورية.