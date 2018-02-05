"تدويل الحرمين" خالد بن أحمد وقرقاش يعلقان.. ونشطاء يتداولون فيديو تعليق الجبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، إن مطالبات "تدويل الحرمين" لا يفتح باب النقاش بل يكشف ما وصفه بـ"السقوط الأخلاقي،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كلما فشلت لكم خطة، وسقطت لكم مؤامرة، عدتم الى حكاية تدويل الحرمين.. اصمتوا فقد اضحكتم العالم.. كلامكم عن تدويل الحرمين الشريفين لا يفتح لكم باب للنقاش، بل يكشف النوايا السيئة والافلاس السياسي والسقوط الاخلاقي الذي تعيشونه يوم بعد يوم."

من جهته قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "خطة المرتبك نحو تدويل الحرمين ستفشل كما فشلت سابقا، تعودنا منه السقوط والسقطات، وعرفنا عنه التآمر والأذى، وسيبقى معزولا منبوذا ولن تجلب هرولته له الأمان."

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على وسم حمل اسم "إلا الحرمين الشريفين،" مقطع فيديو سابق لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، حول مطالب تدويل الحرمين، قال فيها: "المملكة العربية السعودية تعتبر أن أي طلب لتدويل الأماكن المقدسة يعتبر بمثابة عمل عدواني ونعتبره بمثابة إعلان حرب على المملكة.."