التحالف: نعول على الشرفاء من أبناء قبائل اليمن للوقوف بوجه المخطط الفارسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لـ"دعم الشرعية" في اليمن، إن التحالف يعول على "الشرفاء" من أبناء القبائل اليمنية للوقوف في وجه المخطط الفارسي، على حد تعبيره.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي للتحالف، حيث قال المالكي: "فيما يخص عدن تم إعادة الأمن والاستقرار لعدن بعد استجابة كافة المكونات لبيان التحالف.. هناك الكثير من التحركات للجيش اليمني تكللت بالتقدم والسيطرة على عدة مناطق في اليمن تكبدت خلالها الميليشيات الكثير من الخسائر."

وأضاف: "لانزال نعمل مع منظمات الأمم المتحدة لتأمين دخول المساعدات الإنسانية عبر منفذ الطوال لأبناء محافظة حجة،" لافتا على أن "قوات التحالف تؤكد تسهيل كافة التحركات على الأرض ومازلنا بانتظار بعض التأكيدات من الحوثي لضمان تحرك المواد الإغاثية."

بدوره أعلن محمد آل جابر، سفير السعودية في اليمن: "تم توقيع اتفاقية لتمويل وتركيب 4 رافعات في الموانئ اليمنية، الاتفاقية تم توقيعها بين الصندوق السعودي للتنمية وحكومة اليمن ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن،" لافتا إلى أن "التركيز سيكون على 3 موانئ رئيسية ميناء المخا وعدن والمكلا."