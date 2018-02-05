الجيش التركي يواصل تقدمه غرب عفرين ويعلن السيطرة على "سوركه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سيطرت قوات الجيش التركي إلى جانب قوات الجيش السوري الحر، على قرية سوركه، غرب منطقة عفرين بسوريا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

آلاف الأكراد يتظاهرون في عفرين ضد تركيا 1:18

وأشار التقرير إلى أن "السيطرة على القرية يأتي ضمن عمل عسكري يسعى للسيطرة على ناحية راجو، حيث تمكنت القوات التركية و’الجيش الحر‘ من السيطرة على عدد من القرى والتلال المحيطة بها خلال الأيام القليلة الماضية."

وألقى تقرير الوكالة التركية الضوء على أنه وبذلك "يرتفع عدد النقاط التي تم طرد إرهابيي ’ب ي د‘ منها منذ بدء العملية إلى 35، تشمل قرى وبلدات وتلالا استراتيجية."