المتحدث باسم حكومة العراق لـCNN: أمريكا ستخفض عدد قواتها بعد هزيمة داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستخفذ أعداد قواتها المتواجدة في العراق بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

العبادي لـCNN: لا أفهم لماذا لا يتم القضاء على داعش في سوريا.. وهذا موقفنا من السعودية وإيران 2:50

وأوضح الحديثي في تصريح لـCNN: "أعلن التحالف الدولي ضد داعش، الاثنين، ’تغيير التركيز‘ في حملتها العسكرية بالعراق، وهذا يعني أن أعداد القوات الأمريكية ستخفض بصورة كبيرة."

ويذكر أن القوات العراقية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحريرها بشكل كامل لكافة أراضي العراق من "عصابات داعش الإرهابية" بالإضافة إلى إعلان سيطرتها على الحدود العراقية السورية بشكل كامل.