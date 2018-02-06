قرار ترحيل يعيد فلسطينيا إلى عمّان بعد 40 سنة من "الحلم الأمريكي"
ترحيل فلسطيني لعمّان بعد عقود من "حلم أمريكا"
الشرق الأوسط
آخر تحديث الثلاثاء, 06 فبراير/شباط 2018; 02:25 (GMT +0400).
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تم ترحيل عامر عثمان إلى الأردن، البلد الذي تركه قبل أربعين عام تقريباً ليسعى وراء “حلمه الأمريكي”
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