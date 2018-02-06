وزارة التنمية القطرية: هكذا أثر "الحصار" على حياة آلاف الأطفال والنساء والرجال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عددت نجاة العبدالله، مدير إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، مجموعة من الآثار التي ترتب عليها ما وصفته بـ"الحصار" على قطر، في إشارة إلى مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين لبلادها، وذلك في كلمة ألقتها أمام اجتماع لجنة التنمية بالأمم المتحدة.

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وأوضحت العبدالله وفقا لما نقلته وزارة الخارجية القطرية: "هذه الإجراءات الأحادية التعسفية كان لها انعكاس سلبي على حياة آلاف النساء والأطفال والرجال، حيث أدت إلى تقطيع أواصر الأسر، وحرمان مئات الطلاب القطريين من حقهم في مواصلة تعليمهم بالجامعات بعد طردهم منها، كما تأثر الحق في العمل للكثيرين من مواطني دول الحصار الذين يعملون في قطر والذين تم إرغامهم على العودة إلى بلادهم، وغير ذلك من الحقوق والحريات كحرية التملك وحرية التنقل."

وتابعت قائلة: "في الوقت الذي تكرس دولة قطر جهودها لتنفيذ الخطط والبرامج لإنجاح عملية التنمية الاجتماعية على الصعيد الوطني، وتعمل بروح من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية والأممية لتحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، فإن سياسة الدولة في هذا المجال تواجه تحديا خطيرا نتيجة للحصار والإجراءات غير القانونية المفروضة ضد دولة قطر منذ 5 يونيو 2017، وتشكل تلك الإجراءات انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها حظر دخول المواطنين القطريين إلى أراضي الدول التي تفرض تلك الإجراءات، ومنع مواطني تلك الدول من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها."