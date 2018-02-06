روحاني: المفاوضات هي الحل الوحيد بالشرق الأوسط خصوصا مع الدول الإقليمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الحل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، يكمن بالمفاوضات والحل السياسي، وخصوصا مع لادول الإقليمية، على حد تعبيره.

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ونقلت وكالة لأنباء الإيرانية الرسمية على لسان روحاني قوله: "لقد استعرضنا خلال محادثاتنا مع رؤساء العالم موضوع مكافحة الارهاب والاستقرار ومصير الشعوب الاقليمية وصفقات بيع السلاح الي بلدان المنطقة.. سنواصل محادثاتنا مع الدول الاقليمية وغير الاقليمية وحتى نطلب الدعم من هذه الدول؛ كما طالبنا من البلدان الاوروبية على هامش اجتماع منظمة الامم المتحدة بالعمل على وقف قصف الشعب اليمني."

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية التركية بسوريا، قال روحاني: "إن العلاقات بين إيران وروسيا وتركيا جيدة، لكن سياستنا المبدئية ترتكز على ان يتم تدخل اي بلد في شؤون بلد آخر عبر مواقفة الشعب والحكومة في ذلك البلد؛ وفي غير ذلك فإن الامر هذا ليس صحيحا ونحن نرغب في توقف هذه العلميات ذلك انها تسببت في قتل اشقائنا الاتراك كما لم تؤت بأي ثمار لصالح الاكراد."