الحرس الثوري: نمتلك صواريخ بتكنولوجيا ليست عند أمريكا ولا روسيا

طهران، إيران (CNN) -- قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، إن لدى بلاده تكنولوجيا صاروخية لا تمتلكها أمريكا ولا روسيا، متحدثا عن صواريخ أسرع من الصوت بعدة مرات وعن قدرات تتعلق بضرب أهداف بحرية متحركة.

سلامي، الذي كان يتحدث في ملتقى خاص بذكرى الثورة الإيرانية قال إن ما وصفها بـ"طرق العدو العسكرية" قد وصلت جميعها إلى طريق مسدود مضيفا: "إيران حاليا متفوقة في اختيار الأساليب العسكرية في التغلب على مصالح العدو الحيوية."

وتابع الضابط الإيراني بالقول: "اليوم نستطيع إطلاق صاروخ يستهدف القطع المتحركة بدقة تامة، بصاروخ باليستي وليس بصاروخ كروز، وبسرعة تعادل ثماني مرات سرعة الصوت، هذا في الوقت الذي كانت فيه جميع أبواب العلم والتقنية مغلقة أمام إيران.. هذه التقنية لا توجد في أميركا أو روسيا، وفقط موجودة في إيران."

ونقلت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية عن سلامي قوله إن بلاده "لن تواجه حربا عسكرية" وأن أي حرب من هذا النوع ستكون نتيجتها انتصار إيران مضيفا: "نحن نسمع صوت العدو خلف أجهزة اللاسلكي ونعرف ما يقول."

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" نقلت من جانبها عن سلامي قوله إن لدى إيران أيضا صواريخ بالستية "قادرة على خرق الأرض بقوة تفوق سرعة الصوت 8 أضعاف." بينما ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية قوله في الخطاب نفسه أن الأمريكيين "استخدموا جميع الوسائل" لمواجهة الثورة في إيران التي قال إن "الله جعل من هذه المواجهة سببا في اكتمال ونضج الثورة الإسلامية كما ان في فجر الاسلام تمكنت طائفة معدودة من الحاق الهزيمة بالأغلبية السائدة" وفق تعبيره.