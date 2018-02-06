وزير سعودي: المملكة وتركيا يد واحدة ومن يريد المساس بهذه العلاقة لن يجد ما يتمناه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن بلاده وتركيا يد واحدة، لافتا إلى أن من يريد المساس بهذه العلاقة فإنه "لن يجد ما يتمناه" على حد تعبيره.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في وداع آل الشيخ لرئيس الشؤون الدينية بجمهورية تركيا، علي أرباش، حيث قال: "إن التعاون بيننا مستمر وإننا ــ ولله الحمد ــ يد واحدة، وكل من يريد المساس بهذه العلاقة الجميلة فلن يجد ما يتمناه."

من جهته قال أرباش وفقا للوكالة السعودية: "كلنا يعرف العدد الكبير الذي يصل إلى المملكة كل عام والذي يزيد على مليوني حاج من مختلف دول العالم حيث تقدم لهم كافة الخدمات، وهذا الأمر فيه الكثير من التضحيات، والجهد الكبير."

وأضاف: "إن لقاءنا الأول مع سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، تحدثنا معه فيما يخص الشأن الديني والخدمات الدينية في المؤسسات الدينية، وكيفية تطويرها، وطموحنا للعلاقة الدينية المميزة مع علماء المملكة."