شاهد.. إحالة إعلامية مصرية للتحقيق بعد "إساءتها" لسلطنة عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين في مصر إحالة أماني الخياط، مقدمة برنامج "بين السطور"، المذاع على قناة ON Live، للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، بعدما وصفت سلطنة عمان بأنها "إمارة صغيرة."

وقال حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن مجلس إدارة النقابة اتخذ قراره بعد رصد الخطأ المهني الذي وقعت فيه الخياط أثناء تناولها لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعُمان، مما "أساء لدولة عربية شقيقة، لها مواقفها التاريخية الداعمة للدولة المصرية" بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام."

وكانت المذيعة المصرية قد اعتذرت للشعب العماني عما بدر منها قائلة إن عُمان دولة مهمة للغاية في الإقليم، وتحتل المركز الثالث في المساحة بين دول الخليج، مضيفة أن "أهل عمان من ذوي الأخلاق الطيبة، ولو هذا أزعجهم، حقهم علينا، والعلاقة التي تربطنا بعمان تاريخية."

من جهته، ردّ رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر تويتر على سيدة تطالبه بمخاطبة الخياط ومطالبتها بعدم الإساءة إلى سلطة عمان، ليقول لها إنه "طردها قبل سنوات لإساءتها للمغرب حينما كان مالكاً للقناة."