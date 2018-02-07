لافروف: أمريكا لا تريد الخروج من سوريا وتسير نحو تقسيمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى وزير الخارجية الروسي سيغر لافروف، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إخراج قواتها من الأراضي السورية، رغم رفض نظام الرئيس بشار الأسد للتواجد الأمريكي، واتهم لا فروف واشنطن بأنها تسعى إلى تقسيم الأراضي السورية.

وقال لافروف: "على ما يبدو، الأمريكيون يسيرون نحو تقسيم البلاد، إنهم ببساطة تخلوا عن تلك التأكيدات التي أعطيت لنا، أن الغرض الوحيد من وجودهم في سوريا دون دعوة من الحكومة الشرعية هو هزيمة تنظيم داعش"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية.

وأضاف لافروف: "الآن يقولون إن وجودهم سيبقى إلى أن يتأكدوا من أن التسوية السياسية بدأت في سوريا، والتي ستأتي نتيجتها بتغيير النظام". وتابع بالقول إن "خطط تقسيم سوريا موجودة عمليا. ونحن نعلم ذلك وسنسأل الأمريكيين كيف يتصورون ذلك".

واعتبر لافروف أن "مستوى العنف في سوريا قد انخفض ولكن الهدوء لا يلاحظ في كل مناطق خفض التصعيد". وقال لافروف: "نحن الآن نشارك بنشاط في تحقيق المزيد من استقرار الوضع. وأطلقنا جنبا إلى جنب مع تركيا وإيران عملية أستانا قبل عام، مما سمح بإنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد". وأضاف: "الهدوء لا يلاحظ في كل واحدة منها، حيث لا تزال هناك مجموعات إرهابية ليست من داعش ولم يتم القضاء عليها، بل هي تابعة لما يعرف بجبهة النصرة".