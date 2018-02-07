ضباب أبوظبي يتسبب بحادث لـ44 سيارة!
ضباب أبوظبي يتسبب بحادث لـ44 سيارة!
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 07 فبراير/شباط 2018; 04:02 (GMT +0400).
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أصيب 22 شخصاً على الأقل في تصادم لـ44 سيارة في أبوظبي صباح الثلاثاء
أصيب 22 شخصاً على الأقل في تصادم لـ44 سيارة في أبوظبي صباح الثلاثاء
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