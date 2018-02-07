قتل 27 شخصاً على الأقل وأصيب 60 آخرين بجروح الأربعاء بعد غارات جوية شنتها مقاتلات تابعة لقوات الحكومة السورية استهدفت ثلاث بلدات في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية قرب العاصمة، دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له.
ويظهر في التسجيل حالة الهلع والخوف بين السكان بعد الغارات بلحظات.
المرصد: مقتل 27 سوريا في غارات على الغوطة الشرقية
المرصد: مقتل 27 سوريا في غارات على الغوطة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
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ويظهر في التسجيل حالة الهلع والخوف بين السكان بعد الغارات بلحظات.
قتل 27 شخصاً على الأقل وأصيب 60 آخرين بجروح الأربعاء بعد غارات جوية شنتها مقاتلات تابعة لقوات الحكومة السورية استهدفت ثلاث بلدات في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية قرب العاصمة، دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له.
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