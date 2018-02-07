المرصد: مقتل 27 سوريا في غارات على الغوطة الشرقية

قتل 27 شخصاً على الأقل وأصيب 60 آخرين بجروح الأربعاء بعد غارات جوية شنتها مقاتلات تابعة لقوات الحكومة السورية استهدفت ثلاث بلدات في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية قرب العاصمة، دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له.

ويظهر في التسجيل حالة الهلع والخوف بين السكان بعد الغارات بلحظات.