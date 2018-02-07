السعودية تنفي السماح بمرور رحلات جوية بين إسرائيل والهند عبر أجوائها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت هيئة الطيران المدني السعودي، الأربعاء، أن تكون المملكة العربية السعودية قد سمحت بمرور أي رحلات طيران عبر أجوائها بين الهند وإسرائيل، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وتفرض السعودية حظرا على مرور جميع الطائرات المغادرة من إسرائيل أو المتجهة إليها عبر أجوائها، وكانت الرحلة المباشرة لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المملكة إلى إسرائيل، في مايو/ أيار الماضي، استثنائية في ظل هذ الحظر.

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وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت، الأربعاء، أن السعودية منحت شركة طيران الهند الموافقة على تشغيل رحلات مباشرة من دلهي إلى تل أبيب تمر عبر أجواء المملكة"، مضيفة أنها "ستكون المرة الأولى التي تسمح فيها السعودية بمرور رحلات تجارية عبر أجوائها، وإذا حدث ذلك فسيكون أول اعتراف علني سعودي بتحسن علاقتها مع إسرائيل"، على حد تعبيرها.