كل ما تحتاج معرفته عن المزاعم ضد بنيامين نتنياهو 

ما تحتاج معرفته عن المزاعم ضد بنيامين نتنياهو

الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 08 فبراير/شباط 2018; 03:43 (GMT +0400).
إسرائيلالحكومة الإسرائيلية
1:18

نشر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً براءته، ومطمئناً داعميه. 

إسرائيلالحكومة الإسرائيلية