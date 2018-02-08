كل ما تحتاج معرفته عن المزاعم ضد بنيامين نتنياهو
ما تحتاج معرفته عن المزاعم ضد بنيامين نتنياهو
الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 08 فبراير/شباط 2018; 03:43 (GMT +0400).
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نشر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً براءته، ومطمئناً داعميه.
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