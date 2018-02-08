شاهد.. إجلاء مواليد من مستشفى بإدلب جراء غارات روسية
إجلاء مواليد من مستشفى بإدلب جراء غارات روسية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و12 دقيقة.
1:10
متطوعو ما يعرف بالخوذ البيضاء قالوا إنها واحدة من بين ثلاث مستشفيات قصفتها القوات الروسية
متطوعو ما يعرف بالخوذ البيضاء قالوا إنها واحدة من بين ثلاث مستشفيات قصفتها القوات الروسية
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.