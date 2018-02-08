شاهد.. إجلاء مواليد من مستشفى بإدلب جراء غارات روسية

إجلاء مواليد من مستشفى بإدلب جراء غارات روسية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و12 دقيقة.
سورياالجيش الروسيالمعارضة السورية
1:10

متطوعو ما يعرف بالخوذ البيضاء قالوا إنها واحدة من بين ثلاث مستشفيات قصفتها القوات الروسية

سورياالجيش الروسيالمعارضة السورية