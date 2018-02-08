بين تركيا وأمريكا.. شمال سوريا قد يشهد حرباً جديدة
بين تركيا وأمريكا.. شمال سوريا قد يشهد حرباً
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آخر تحديث الخميس, 08 فبراير/شباط 2018; 01:47 (GMT +0400).
3:24
القوات الخاصة الأمريكية أعطتنا إمكانية حصرية للاطلاع على يوميات دورياتها المحفوفة بالمخاطر في سوريا.
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