وزير الدفاع القطري بالزي العسكري في معسكر "جو السلامة".. وهذا ما قاله للجنود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظهر خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري بالزي العسكري خلال تفقده تمرين "مقدام" التعبوي لمنتسبي هيئة الخدمة الوطنية في معسكر "جو السلامة"، القريب من الحدود السعودية.

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وكانت هيئة الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع قد نفذت هذا الأسبوع تمرين "مقدام" التعبوي، الذي يعتبر امتداداً لسلسلة التمارين العسكرية الاحترافية، التي تسهم في تطوير اللياقة البدنية والكفاءة القتالية لجميع أفراد منتسبيها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن اللواء الركن سعيد حمد النعيمي، قائد هيئة الخدمة الوطنية.

وقد أعاد حساب وزارة الدفاع القطرية على "تويتر" نشر مقطع فيديو نشره حساب "مجلة الطلائع الدفاعية" للعطية، إضافة الى صور تظهره بالزي العسكري خلال تفقده للتمرين.

من جهته، نشر الإعلامي القطري عبد الله الوذين مقطع فيديو للوزير القطري خلال تفقده للمعسكر، قال فيها للجنود المشاركين في التمرين: "في تواجدكم لا يستطيع أحد أن يمس سم واحد فينا."

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