نظام الأسد يتهم التحالف الدولي بقيادة أمريكا بارتكاب "مجزرة وجريمة حرب" في دير الزور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت وزارة الخارجية السورية، الخميس، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش"، بـ"حماية ودعم الإرهاب" وارتكاب "جريمة حرب"، إثر الضربة العسكرية التي وجهها التحالف لقوات تابعة للنظام السوري.

وكان التحالف الدولي أعلن أنه وجه ضربة عسكرية دفاعية ضد قوات تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، فجر الخميس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مقاتل من الموالين للنظام، بعدما باشروا بشن "هجوم غير مبرر" ضد مقر مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي كان بعض المستشارين الأمريكيين يعملون فيه مع مقاتلين تدعمهم واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن قوات التحالف الدولي ارتكبت ما وصفتها بـ"مجزرة وحشية" في ريف دير الزور. وأضافت أن "هذا العدوان الجديد الذي يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ودعما مباشرا وموصوفا للإرهاب يؤكد طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها"، وذلك في رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

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وطالبت الخارجية السورية "بإدانة هذه المجزرة وتحميل التحالف الدولي المسؤولية عنها وإلزامه بوقف جرائمه واعتداءاته التي تسببت بمقتل وجرح آلاف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "تجدد الحكومة السورية المطالبة بحل هذا التحالف غير الشرعي، بوصفه قوة حماية ومساندة ودعم للإرهاب. وتؤكد أن مؤسساتها وقواتها ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها مهما بلغت التضحيات لمنع التحالف الأمريكي من تحقيق أهدافه الإرهابية المكشوفة، ولضمان مواصلة التصدي لإرهاب تنظيمي داعش وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية وداعميها وحفظ سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها".