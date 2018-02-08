منافسة لبوتين: يبدو أن لروسيا علاقة بالتدخل في انتخابات أمريكا

قالت كسينيا سوبتشاك، التي تنوي منافسة الرئيس الروسي، فلادمير بوتين في الانتخابات الروسية، المقرر إجرائها في مارس المُقبل إنها تعتقد أن لبلادها علاقة في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، جاء ذلك خلال لقاء أجرته معها الزميلة كريستيان أمانبور.