قالت كسينيا سوبتشاك، التي تنوي منافسة الرئيس الروسي، فلادمير بوتين في الانتخابات الروسية، المقرر إجرائها في مارس المُقبل إنها تعتقد أن لبلادها علاقة في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، جاء ذلك خلال لقاء أجرته معها الزميلة كريستيان أمانبور.
منافسة لبوتين: يبدو أن لروسيا علاقة بالتدخل في انتخابات أمريكا
منافسة لبوتين: نرفض التدخل في انتخابات أمريكا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و14 دقيقة.
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قالت كسينيا سوبتشاك، التي تنوي منافسة الرئيس الروسي، فلادمير بوتين في الانتخابات الروسية، المقرر إجرائها في مارس المُقبل إنها تعتقد أن لبلادها علاقة في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
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