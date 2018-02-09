الجيش المصري يعلن حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية ضد إرهابيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش المصري، صباح الجمعة، رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى استعدادا لتنفيذ ما وصفه بـ"عملية شاملة" ضد إرهابيين على "الاتجاهات الاستراتيجية."

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "قامت القوات المسلحة والشرطة برفع حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية في إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية."