ببيان 2.. جيش مصر: القوات الجوية استهدفت بؤر تنطلق منها الهجمات بسيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، عن عمليات شاملة ضد المجموعات الإرهابية في مناطق استراتيجية في البلاد، حيث بين المتحدث باسم الجيش، في بيانه الثاني، السبت، شن المقاتلات المصرية لغارات ضد أهداف تنطلق منها العمليات الإرهابية على وسط وشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في البيان الثاني له: "قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء."

وتابع قائلا: "كما تقوم عناصر من قواتنا البحرية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، وتشدد قوات حرس الحدود والشرطة المدنية من إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية وكذا تشديد الإجراءات على الممرات الملاحية.."