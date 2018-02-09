مصادر: معتقلان بداعش يقدمان معلومات عن بقايا ضحايا الجهادي جون

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت مصادر لـCNN عن تقديم مقاتلين معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" لمعلومات عن مواقع محتملة لبقايا ضحايا محمد اموازي، المعروف باسم الجهادي جون.

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وقالت المصادر أن عنصرين بداعش قدما معلومات لقوات سوريا الديمقراطية حول مواقع دفن محتملة لعدد من المختطفين الغربيين ممن قتلوا على يد الجهادي جون، المسؤول عن تنفيذ عمليات قطع رؤوس عدد من الرهائن والذين كان من بينهم أمريكيون.

الاستخبارات الأمريكية كشفت عن اسمي العنصرين المعتقلين بداعش، وهما، الكساندا كوتي وشفيع الشيخ، في المعلومات التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أولا.

ويذكر أن الجهادي جون قتل العام 2015 في غارة نفذتها القوات الأمريكية في سوريا.