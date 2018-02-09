عدسة CNN مع قوات أمريكية تعرضت لهجوم من جنود الأسد.. ماذا حدث؟
عدسة CNN في الرقة مع القوات الخاصة الأمريكية
الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و25 دقيقة.
3:23
الآن، في المرحلة الأخيرة من الحرب على داعش، تستمر المشاكل التي يواجهها أكراد سوريا وحلفاؤهم الأمريكيون بالتراكم.
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