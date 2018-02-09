عدسة CNN مع قوات أمريكية تعرضت لهجوم من جنود الأسد.. ماذا حدث؟

عدسة CNN في الرقة مع القوات الخاصة الأمريكية

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعتين و25 دقيقة.
أمريكاالأكرادالرقةالنظام السوريحرب داعش
3:23

الآن، في المرحلة الأخيرة من الحرب على داعش، تستمر المشاكل التي يواجهها أكراد سوريا وحلفاؤهم الأمريكيون بالتراكم.

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