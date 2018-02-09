السعودية: إصابة 3 أطفال بمقذوفات أطلقها الحوثيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصيب ثلاثة أطفال في منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، نتيجة "مقذوفات" عسكرية، أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن، مساء الخميس، مستهدفة "مدنيين" وفقا للمتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن، تركي المالكي.

وأوضح المالكي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قائلا: "في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة من مساء اليوم أطلقت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مقذوفات مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين في محافظة العارضة في جازان بطريقه مقصودة ومتعٌمدة."

وتابع المتحدث قائلا: "سقوط المقذوفات على الأعيان المدنية والمدنيين نتج عنه إصابة ثلاثة أطفال هم زياد قاسم سليمان عطيفي العمر سنتين (إصابة خطيرة) وناصر حسن عطيفي العمر خمس سنوات (إصابة خفيفة) وعبدالله جابر عطيفي العمر خمس سنوات (إصابة خفيفة)"

وأكد المتحدث وفقا لتقرير الوكالة السعودية أن "الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مستمرة في انتهاكها السافر والصريح لأعراف ومبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصه المتعلقة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والواردة بالمادتين (51، 52)"