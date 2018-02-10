رئاسة مصر: عملية سيناء تنفيذ لوعد السيسي باستخدام "القوة الغاشمة" وحُضّر لها منذ 2013

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن العملية التي تشهدها منطقة سيناء، سبق وأعن عنها الرئيس، عبدالفتاح السيسي عقب حادث مسجد الروضة وتلويحه باستخدام "القوة الغاشمة" ضد الإرهاب والإرهابيين.

جاء ذلك في تصريح لراضي نقله موقع التلفزيون المصري الرسمي، حيث قال: "إن هناك تعليقات يتم تداولها حاليا حول لماذا لم يتم التعامل بما نشاهده حاليا من قوة ضد العناصر الإرهابية منذ بداية المواجهة.. ما نشاهده حاليا يتم الترتيب له منذ خريف عام 2013 وحتى الآن، بداية من الضربات المتتالية الناجحة، التي تم البناء عليها، وجمع المعلومات حتى وصلنا إلى هذه العملية الشاملة."

وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن "العملية الحالية تأتي في إطار مرحلة شاملة وحاسمة مع الجماعات الإرهابية، وما كان لها أن تبدأ بدون المراحل الأولى التي مهدت لها منذ سنوات، إذن هي جولة متقدمة بنيت على نجاحات الجولات السابقة."

ويذكر أن القوات المسلحة المصرية أعلنت، الجمعة، عن عملية واسعة في شبه جزيرة سيناء ضد عناصر إرهابية بالإضافة إلى ما وصفتها بـ"أوكار وبؤر" للإرهابيين تنطلق منها العمليات التي تستهدف الأبرياء في وسط وشمال سيناء.