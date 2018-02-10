حزب الله: إسقاط المقاتلة الإسرائيلية بداية مرحلة جديدة.. وباسيل يدين الغارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت جماعة "حزب الله" اللبنانية، السبت، أن إسقاط مقاتلة إسرائيلية طراز "F16" من قبل قوات النظام السوري، هي بداية مرحلة جديدة "تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية".

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وأدان حزب الله، في بيان، "العدوان الإسرائيلي المستمر على سوريا واستهدافه المتكرر لمنشآتها وبناها العسكرية والمدنية". بينما أشاد حزب الله بـ"يقظة الجيش السوري الذي تصدى ببسالة للطائرات الإسرائيلية المعادية". وقال إن "هذا الأمر يعلن عن بداية مرحلة استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة الأجواء والأراضي السورية".

وأضاف حزب الله: إننا إذ نستنكر دعم العدو السافر للإرهاب والجماعات التكفيرية ودخوله على خط الأزمة السورية من بوابة العدوان والتهديدات، نؤكد أن تطورات اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات القديمة"، مشددا على "وقوفه الثابت والقوي إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن أرضه وسيادته وحقوقه المشروعة".

من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عبر حسابه على تويتر، إن "الخارجية اللبنانية تدين الغارات التي تعرضت لها سوريا وتؤكد حق الدفاع المشروع". وأضاف أنه "أعطى تعليمات الخميس لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لاستعمالها الأراضي اللبنانية للاعتداء على دولة عربية شقيقة". وتابع بالقول إن "مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد استقرار المنطقة".