جيش إسرائيل: الطائرة المعترضة إيرانية ومن يقودها إيرانيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، السبت، إن الطائرة الموجهة التي أسقطتها إسرائيل "إيرانية" لافتا إلى أن من كان يقودها "إيرانيون" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة لأدرعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "اعتراض الطائرة الإيرانية دون طيار كانت عَمَلًا دفاعيًا إسرائيليًا ازاء خرق السيادة الاسرائيلية.. الطائرة كانت إيرانية ومن قام بقيادتها كانوا الإيرانيون."

وتابع أدرعي قائلا: "إيران والنظام السوري يلعبان بالنار ونحن مستعدون لتدفيع الطرف الذي يهاجمونا الثمن على اعتداءاته رغم عدم نيتنا بالتصعيد."

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تحطم مقاتلة F-16 بعد غارات سوريا، لافتا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب هذا التحطم، لافتا إلى أن الطيارين لم يصابا.