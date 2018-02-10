إيران: قادرون على تدمير إسرائيل وكل القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، السبت، بأن إيران أصبحت قادرة على تدمير كل القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة وإسرائيل، مؤكدا أن إيران ستواصل تطوير قدراتها العسكرية.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها سلامي بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، ولم يتطرق سلامي في كلمته مباشرة إلى ما أعلنته إسرائيل عن اعتراض طائرة إيرانية بدون طيار في مجالها الجوي، أو عن الغارات الإسرائيلية على "أهداف إيرانية" في سوريا.

ولكن بعد كلمته، رد سلامي على سؤال أحد الصحفيين عما أعلنته إسرائيل، قائلا: " نحن لا نؤكد خبراً مصدره الكيان الصهيوني ولكن إذا أكد السوريون هذا النبأ فنحن سنؤكده لأن الإسرائيليين منافقون". وأضاف: ""نحن ليس لدينا تواجد عسكري في سوريا وإنما تواجدنا في هذا البلد استشاري حيث أن حضور الجيش السوري للدفاع عن أراضيه يكفي لذلك"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تسنيم، المقربة من الحرس الثوري.

وخلال كلمته، قال سلامي إن "المسلمين قبل انتصار الثورة الإسلامية عندما كانوا يحاربون الكيان الصهيوني كانوا يُهزمون ولكن بعد الثورة الإسلامية لا تعرف أمريكا والكيان الصهيوني إلا الهزيمة". وأضاف: "أمريكا قامت بفرض حظر على إيران لكننا تقدما، واليوم يمكننا من هذه النقطة تدمير جميع القواعد الأمريكية في المنطقة وتحويل أرض الصهاينة إلى جحيم".

وتابع بالقول: "ترون اليوم هزيمة أمريكا في سوريا، والنظام السوري ثابت ومتجذر، وسوريا أحبطت آمال الأعداء". ورأى أن "هناك خطة خطيرة جدا تحيك خيوطها أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وبعض الأنظمة كنظام آل سعود، وهي مؤامرة تشكيل التكفيريين في العالم، وذلك لتحقيق هدفين، حرف الجهاد ضد المستكبرين إلى الحروب الداخلية والثاني تقديم صورة عنيفة عن الإسلام للعالم"، على حد تعبيره.